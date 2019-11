Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Australia nhận lại các tay súng tham gia IS

Hôm 16/11, báo chí Australia (cho biết, trong nỗ lực trả các tù nhân từng tham gia lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) về nước, Thổ Nhĩ Kỳ đang đề nghị Australia nhận trở lại một số công dân.

Một chiến binh thánh chiến Hồi giáo người Australia tham chiến ở Syria. Ảnh: ABC News.

Vốn rất lo ngại về việc các thành phần từng tham gia IS trở về nước, lời đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến Australia đau đầu.



Tờ Người Australia hôm nay cho biết, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này Korhan Karakoc nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với phía Australia nhằm đưa các công dân từng tham gia IS trở về nước. Đại sứ Karakoc cho biết, mặc dù cho rằng đến lúc này chưa thể xác định được danh tính những người này song có thể là 1, 2 hoặc 3 người. Đại sứ Karakoc mong muốn Australia hợp tác trong vấn đề này. Để những người từng là thành viên IS được trở về nước, Đại sứ Karakoc cho biết, Australia phải cung cấp các giấy tờ thông hành cần thiết. Tuy vậy, cho đến lúc này Australia vẫn chưa có phản hồi chính thức trước lời đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi lực lượng IS thoái trào, chính phủ Australia mới chỉ giải cứu 8 trẻ em mồ côi là công dân của nước này khỏi các trại tị nạn tại Syria vì lý do nhân đạo. Thủ tướng Australia Scott Morrison từng miêu tả đây không phải là một quyết định dễ dàng do có nhiều vấn đề cần cân nhắc liên quan đến an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân Australia.

Tháng trước, khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền Bắc Syria, chính quyền Australia cũng phải đối mặt với sức ép kêu gọi giải cứu các công dân đang mắc kẹt tại trại Al Hawl. Khi đó, Bộ trưởng An ninh Nnội địa Peter Dutton đã thẳng thừng từ chối và khẳng định việc đưa những thành phần này về nước có thể sẽ làm tăng mối đe dọa an ninh đối với Australia.

Thực tế, trong những năm gần đây, Australia rất lo ngại về sự trở về của các tay súng từng rời khỏi nước này để gia nhập lực lượng IS. Bởi một số đối tượng sau khi trở về đã lan truyền tư tưởng cực đoan và lên âm mưu các vụ tấn công khủng bố tại Australia. Chính vì vậy, việc Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Australia nhận lại các tay súng từng tham gia IS sẽ là một bài toán khó đối với chính phủ nước này./.