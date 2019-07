Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ thiết lập vùng an toàn Syria mà không có Mỹ

Ngày 29/7, trong cuộc điện đàm với người đồng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cảnh báo, nước này sẽ tự mình thiết lập một vùng an toàn ở phía bắc Syria nếu không đạt được thỏa thuận nào với Mỹ trong vấn đề này.

Đoàn xe thiết giáp di chuyển trên tuyến đường tại tỉnh Idlib của Syria. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch trước đó do Mỹ vạch ra, vùng an toàn sẽ do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cùng kiểm soát. Tuy nhiên, hiện hai bên dường như vẫn chưa thống nhất được các nội dung liên quan.

Vướng mắc hiện nay nằm ở chỗ, Thổ Nhĩ Kỳ muốn có toàn quyền kiểm soát vùng an toàn với các tiêu chí bao gồm việc thu giữ tất cả vũ khí từ lực lượng vũ trang người Kurd, loại bỏ nhóm phiến quân này và phá hủy tất cả các đường hầm, nơi trú ẩn, thiết bị và đạn dược. Vùng an toàn phải vào sâu trong lãnh thổ Syria 30-40 km. Trong khi đó, Mỹ lại muốn tại khu vực này, Thổ Nhĩ Kỳ không được phép triển khai lực lượng quân đội vĩnh viễn.



Hồi tháng 1/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất thành lập vùng an toàn ở miền bắc Syria như một giải pháp để giảm bớt căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ người Kurd, lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi là một nhóm khủng bố./.