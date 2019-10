Thổ Nhĩ Kỳ hết kiên nhẫn với Mỹ, chuẩn bị tấn công Syria

Thời hạn chót để cùng với Mỹ thiết lập “vùng an toàn” tại Syria đã hết, hôm nay (5/10), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tỏ ra khá bất mãn với Washington, đồng thời tuyên bố sẵn sàng 1 chiến dịch quân sự trên bộ và trên không nhằm vào người Kurd Syria ở phía Đông sông Euphrates ngay lập tức.

Tuy nhiên, từ việc thành lập vùng an toàn tại Syria cho tới 1 hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đều bị chính phủ Syria và Nga phản đối, bởi đây là sự xâm phạm chủ quyền quốc gia nghiêm trọng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tấn công người Kurd. Ảnh: AP.

Theo Tổng thống Erdogan, quân đội nước này sẽ thực hiện 1 chiến dịch quân sự trên bộ lẫn trên không tại khu vực phía Đông sông Euphrates – nơi Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thành lập được vùng an toàn đúng theo kế hoạch.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch quân sự hiện đã sẵn sàng và chỉ cần 1 lệnh tấn công, chiến dịch có thể tiến hành ngay trong hôm nay hoặc ngày mai (6/10).

Trước đó 1 ngày, trong 1 cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng đã cảnh báo sẽ chấm dứt hợp tác với Mỹ trong nỗ lực thiết lập vùng an toàn ở khu vực Đông Bắc Syria nếu Mỹ vẫn tiếp tục trì hoãn hoạt động này. Ông Hulusi Akar cũng kêu gọi Mỹ ngừng hoàn toàn sự hỗ trợ cho lực lượng người Kurd.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu mới đây cũng cáo buộc Mỹ thiếu chân thành trong việc cùng Thổ Nhĩ Kỳ thành lập 1 vùng an toàn tại Syria. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ không nghĩ sẽ đạt được 1 kết quả như ý muốn về vấn đề này.

Các cảnh báo tấn công người Kurd, Syria – 1 lực lượng được Mỹ ủng hộ, liên tiếp được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đồng ý cùng nhau thành lập 1 vùng an toàn dọc biên giới Syria. Tuy nhiên, 2 bên đến nay vẫn còn nhiều bất đồng và vùng an toàn vẫn chưa được thiết lập. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cáo buộc Mỹ thành lập vùng an toàn chỉ là “vỏ bọc” để bảo vệ người Kurd, Syria, chứ không phải bảo vệ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Điều Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hiện nay là khu vực sâu 30 km bên trong lãnh thổ Syria phải “sạch bóng” lực lượng người Kurd – mà Mỹ hậu thuẫn. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng khu vực này để hồi hương những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về.

Tuy nhiên, mọi sự can dự của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đến nay đều bị chính phủ coi là bất hợp pháp. Syria luôn lên án mọi hành động quân sự của hai quốc gia này tại Syria, bao gồm cả chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sắp tiến hành nếu có.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem khẳng định: “Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự bất hợp pháp ở miền Bắc Syria. Đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Bất kỳ lực lượng nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ Syria mà không có sự cho phép của chúng tôi đều là trái phép và phải rút quân ngay lập tức. Nếu từ chối, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó theo luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 3/10 vừa qua cũng bày tỏ hi vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện lời cam kết rút quân ra khỏi Syria. Theo Nhà Ngoại giao hàng đầu của Nga, hiện Mỹ không còn lý do để ở lại Syria khi các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị đánh bại. Sự hiện diện của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào không được chính phủ hợp pháp Syria hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép, đều dẫn tới nguy cơ chia rẽ đất nước Syria, vi phạm trực tiếp Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.

Bất mãn với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ hành động độc lập ở Syria VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đơn phương hành động ở Syria khi những nỗ lực thành lập “khu vực an toàn” với Mỹ tại đây không thu được kết quả như mong đợi.

Ngoại trưởng Nga hi vọng Mỹ giữ lời cam kết rút quân khỏi Syria VOV.VN - Phía Nga cho rằng, hiện Mỹ không còn lý do để ở lại Syria khi các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị đánh bại.