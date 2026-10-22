Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia ký kết hiệp ước quốc phòng đa phương

Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này cùng với Qatar, Pakistan và Indonesia đã ký kết một thỏa thuận quan trọng mang tên "Thỏa thuận Badr". Động thái này không chỉ phản ánh nỗ lực củng cố sức mạnh quân đội mà còn cho thấy một chiến lược đa dạng hóa các đối tác an ninh giữa các quốc gia có tiềm lực quân sự lớn mạnh.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia tại lễ ký kết "Thỏa thuận Badr" ở Doha ngày 21/10 (Ảnh: Reuters)

"Thỏa thuận Badr" được thiết kế nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất thiết bị quân sự, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ của từng quốc gia thành viên. Hơn thế nữa, thỏa thuận còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trong công tác huấn luyện kỹ thuật quân sự, chia sẻ công nghệ cốt lõi, cũng như thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Sáng kiến này sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng tích hợp, nâng cao công suất của ngành công nghiệp quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các quốc gia đồng minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Al Thani khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Doha trong việc làm chủ công nghệ và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn cung vũ khí truyền thống.

"Thỏa thuận Badr nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng, tăng cường khả năng quốc phòng giữa bốn quốc gia và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo kỹ thuật quốc phòng, cũng như trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, qua đó góp phần tạo ra các giải pháp và ngành công nghiệp xứng đáng với sự phát triển của hệ thống phòng thủ hiện đại", ông Al Thani nhấn mạnh.

Chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Albert Vidal cho rằng, với khuôn khổ thỏa thuận đa phương này, mỗi quốc gia sẽ đóng góp những nguồn lực và kỹ năng chuyên biệt. Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là quốc gia có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong khối NATO và sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng vô cùng tiên tiến, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp chuyên môn công nghệ và tích hợp hệ thống.

Trong khi đó, Pakistan và Indonesia - hai quốc gia có quy mô dân số lớn - sẽ cung cấp năng lực sản xuất mạnh mẽ, lực lượng lao động tay nghề cao và thị trường nội địa khổng lồ. Về phần mình, Qatar sẽ mang đến tiềm lực tài chính vững mạnh và nhu cầu đầu tư lớn để nuôi dưỡng các dự án dài hạn. Sự kết hợp hoàn hảo này cho phép 4 quốc gia cùng nhau phát triển, sản xuất và duy trì các hệ thống vũ khí thế hệ mới với chi phí được tối ưu hóa.

Phân tích về ý nghĩa của sự kiện, chuyên gia an ninh Zeeshan Yousafzai cho rằng, thỏa thuận này vô cùng quan trọng,

"Từ đây bạn có thể đánh giá được giá trị của Pakistan trong thị trường quốc phòng toàn cầu hiện nay. Biên bản ghi nhớ 'Badr' này về cơ bản là một thỏa thuận về quốc phòng, trong đó công nghệ quốc phòng và việc sản xuất những thiết bị này sẽ được đưa ra thảo luận. Việc đạt được thỏa thuận với Qatar trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang rất biến động, cùng với sự tham gia của quốc gia Hồi giáo đông dân nhất là Indonesia, và Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược lâu năm của Pakistan, sẽ mang lại một "bước đi mới" làm thay đổi đáng kể động lực an ninh của toàn khu vực", chuyên gia Yousafzai nói.

"Thỏa thuận Badr" không phải là nỗ lực duy nhất nhằm củng cố mạng lưới an ninh tại khu vực này. Hồi tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia cũng đã ký kết "Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca". Đây là thỏa thuận quy định một cuộc tấn công vào một bên sẽ được coi là cuộc tấn công vào tất cả. Chuyên gia Bader Mousa Al-Saif, cộng tác viên Chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc Chatham House cho rằng, trong khi Hiệp ước Mecca tập trung vào khả năng răn đe tập thể, thì Thỏa thuận Badr sẽ cung cấp nền tảng công nghiệp và công nghệ vững chắc để duy trì hiệu quả những liên minh đó.