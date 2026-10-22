English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia ký kết hiệp ước quốc phòng đa phương

Thứ Năm, 12:00, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/10, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia chính thức ký kết "Thỏa thuận Badr” tại Doha. Thỏa thuận nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác sản xuất công nghiệp quân sự và tăng cường năng lực phòng thủ chung giữa 4 quốc gia Hồi giáo này, đánh dấu một bước ngoặt chiến lược.

 

Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này cùng với Qatar, Pakistan và Indonesia đã ký kết một thỏa thuận quan trọng mang tên "Thỏa thuận Badr". Động thái này không chỉ phản ánh nỗ lực củng cố sức mạnh quân đội mà còn cho thấy một chiến lược đa dạng hóa các đối tác an ninh giữa các quốc gia có tiềm lực quân sự lớn mạnh.

tho nhi ky, qatar, pakistan va indonesia ky ket hiep uoc quoc phong da phuong hinh anh 1
Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia tại lễ ký kết "Thỏa thuận Badr" ở Doha ngày 21/10 (Ảnh: Reuters)

"Thỏa thuận Badr" được thiết kế nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất thiết bị quân sự, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ của từng quốc gia thành viên. Hơn thế nữa, thỏa thuận còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trong công tác huấn luyện kỹ thuật quân sự, chia sẻ công nghệ cốt lõi, cũng như thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Sáng kiến này sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng tích hợp, nâng cao công suất của ngành công nghiệp quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các quốc gia đồng minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Al Thani khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Doha trong việc làm chủ công nghệ và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn cung vũ khí truyền thống.

"Thỏa thuận Badr nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng, tăng cường khả năng quốc phòng giữa bốn quốc gia và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo kỹ thuật quốc phòng, cũng như trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, qua đó góp phần tạo ra các giải pháp và ngành công nghiệp xứng đáng với sự phát triển của hệ thống phòng thủ hiện đại", ông Al Thani nhấn mạnh.

Chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Albert Vidal cho rằng, với khuôn khổ thỏa thuận đa phương này, mỗi quốc gia sẽ đóng góp những nguồn lực và kỹ năng chuyên biệt. Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là quốc gia có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong khối NATO và sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng vô cùng tiên tiến, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp chuyên môn công nghệ và tích hợp hệ thống.

Trong khi đó, Pakistan và Indonesia - hai quốc gia có quy mô dân số lớn - sẽ cung cấp năng lực sản xuất mạnh mẽ, lực lượng lao động tay nghề cao và thị trường nội địa khổng lồ. Về phần mình, Qatar sẽ mang đến tiềm lực tài chính vững mạnh và nhu cầu đầu tư lớn để nuôi dưỡng các dự án dài hạn. Sự kết hợp hoàn hảo này cho phép 4 quốc gia cùng nhau phát triển, sản xuất và duy trì các hệ thống vũ khí thế hệ mới với chi phí được tối ưu hóa.

Phân tích về ý nghĩa của sự kiện, chuyên gia an ninh Zeeshan Yousafzai cho rằng, thỏa thuận này vô cùng quan trọng,

"Từ đây bạn có thể đánh giá được giá trị của Pakistan trong thị trường quốc phòng toàn cầu hiện nay. Biên bản ghi nhớ 'Badr' này về cơ bản là một thỏa thuận về quốc phòng, trong đó công nghệ quốc phòng và việc sản xuất những thiết bị này sẽ được đưa ra thảo luận. Việc đạt được thỏa thuận với Qatar trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang rất biến động, cùng với sự tham gia của quốc gia Hồi giáo đông dân nhất là Indonesia, và Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược lâu năm của Pakistan, sẽ mang lại một "bước đi mới" làm thay đổi đáng kể động lực an ninh của toàn khu vực", chuyên gia Yousafzai nói.

"Thỏa thuận Badr" không phải là nỗ lực duy nhất nhằm củng cố mạng lưới an ninh tại khu vực này. Hồi tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia cũng đã ký kết "Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca". Đây là thỏa thuận quy định một cuộc tấn công vào một bên sẽ được coi là cuộc tấn công vào tất cả. Chuyên gia Bader Mousa Al-Saif, cộng tác viên Chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc Chatham House cho rằng, trong khi Hiệp ước Mecca tập trung vào khả năng răn đe tập thể, thì Thỏa thuận Badr sẽ cung cấp nền tảng công nghiệp và công nghệ vững chắc để duy trì hiệu quả những liên minh đó.

Đào Trang/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan cảnh báo các vụ tấn công của Houthi có thể kích hoạt Thỏa thuận Mecca
Pakistan cảnh báo các vụ tấn công của Houthi có thể kích hoạt Thỏa thuận Mecca

VOV.VN - Pakistan cảnh báo các cuộc tấn công của lực lượng Houthi từ Yemen nhằm vào Saudi Arabia có thể kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể theo Thỏa thuận Mecca, trong bối cảnh giao tranh tại Yemen leo thang và nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Pakistan cảnh báo các vụ tấn công của Houthi có thể kích hoạt Thỏa thuận Mecca

Pakistan cảnh báo các vụ tấn công của Houthi có thể kích hoạt Thỏa thuận Mecca

VOV.VN - Pakistan cảnh báo các cuộc tấn công của lực lượng Houthi từ Yemen nhằm vào Saudi Arabia có thể kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể theo Thỏa thuận Mecca, trong bối cảnh giao tranh tại Yemen leo thang và nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận quốc phòng Mecca
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận quốc phòng Mecca

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 đã hoan nghênh việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Thỏa thuận Quốc phòng chung Mecca, cho rằng diễn biến này cho thấy Trung Đông đang xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề an ninh.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận quốc phòng Mecca

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận quốc phòng Mecca

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 đã hoan nghênh việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Thỏa thuận Quốc phòng chung Mecca, cho rằng diễn biến này cho thấy Trung Đông đang xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề an ninh.

EU đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về đơn giản hóa thủ tục quốc phòng
EU đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về đơn giản hóa thủ tục quốc phòng

VOV.VN - Ngày 10/6, Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc đơn giản hóa các quy định trong lĩnh vực quốc phòng.

EU đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về đơn giản hóa thủ tục quốc phòng

EU đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về đơn giản hóa thủ tục quốc phòng

VOV.VN - Ngày 10/6, Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc đơn giản hóa các quy định trong lĩnh vực quốc phòng.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ