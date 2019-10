Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân sự tại biên giới: Chuẩn bị tấn công Syria?

Hãng thông tấn Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết, 9 xe tải chở các phương tiện quân sự cùng1 xe buýt chở quân nhân đã tới khu vực Akcakale, biên giới với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công đông bắc Syria nếu Mỹ vẫn “im hơi lặng tiếng”. Ảnh: Reuters

Đây là kế hoạch triển khai nhằm tăng cường cho các đơn vị quân sự tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ liệu đây có phải là hoạt động chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công vào khu vực đông bắc Syria hay không.



Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo, chiến dịch trên không và trên bộ tại phía đông sông Euphrate tại Syria có thể bắt đầu bất cứ thời điểm này. Ông Erdogan cũng cáo buộc Mỹ chưa đưa ra biện pháp đủ mạnh để đẩy lùi các tay súng người Cuốc tại Syria ra khỏi khu vực biên giới của nước này.

Ông Erdogan nhấn mạnh, ông đã hoàn thành các hoạt động chuẩn bị, hoàn thành kế hoạch chiến dịch và đưa ra các sắc lệnh cần thiết: “Đã đến thời điểm mở ra con đường hòa bình. Có thể nói nó có thể được thực hiện sớm nhất vào hôm nay hoặc ngày mai. Chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch cả trên không và trên bộ. Không nghi ngờ gì rằng những người anh em của chúng tôi ở phía Xyri sẽ đứng về phía chúng tôi với tất cả sức mạnh của họ".

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 vừa qua đã nhất trí thiết lập một khu vực an toàn tại khu vực đông bắc Syria dọc biên giới. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ có bước đi chậm chạp trong việc thiết lập khu vực an toàn này. Hai bên cũng bất đồng về qui mô cũng như ai là bên kiểm soát vùng an toàn./.

Thổ Nhĩ Kỳ hết kiên nhẫn với Mỹ, chuẩn bị tấn công Syria VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng 1 chiến dịch quân sự trên bộ và trên không nhằm vào người Kurd Syria ở phía Đông sông Euphrates.

Syria yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân VOV.VN - Ngoại trưởng Walid al-Moualem hôm qua yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút tất cả binh sỹ ra khỏi nước này.