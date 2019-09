Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang cố tình trì hoãn việc thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria, đồng thời cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự hành động khi cần thiết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Reuters.

“Đã có một số cuộc tuần tra chung giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã có một số bước đi được thực hiện, song vẫn có một số bước 'làm màu' của Mỹ trong việc thiết lập vùng an toàn. Chúng tôi cảm thấy Mỹ đang muốn trì hoãn và cố gắng buộc chúng tôi phải quen với điều đó. Tuy nhiên, lập trường của chúng tôi trong vấn đề là rất rõ ràng”.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng hối thúc Mỹ thiết lập một vùng an toàn ở miền Bắc Syria càng sớm càng tốt, do Thổ Nhĩ Kỳ không thể giải quyết làn sóng di cư mới từ khu vực này.

Trước đó, hồi tháng 8/2019, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí cùng nhau sẽ thành lập vùng an toàn tại miền Bắc Syria. Tuy nhiên, đến nay, hai bên vẫn chưa thống nhất được diện tích của vùng an toàn này cũng như việc ai sẽ người quản lý vùng an toàn trong tương lai.

Dù hai bên đã tham gia tuần tra chung tại khu vực định thiết lập vùng an toàn, song Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không hài lòng việc Mỹ vẫn hỗ trợ lực lượng người Kurd tại Syria – tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc có quan hệ với tổ chức khủng bố Đảng công nhân người Kurd (PKK) tại nước này./.