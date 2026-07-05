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Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cam kết tăng cường bảo vệ an ninh và ổn định của khu vực

Chủ Nhật, 07:40, 05/07/2026
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VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khẳng định tăng cường hợp tác chiến lược về an ninh và ổn định khu vực, trong bối cảnh địa chính trị Trung Đông – Nam Á diễn biến phức tạp, với cam kết thúc đẩy ngoại giao, giảm căng thẳng và mở rộng quan hệ song phương tại cuộc gặp giữa Recep Tayyip Erdogan và Shehbaz Sharif ở Istanbul.

Cam kết được Tổng thống Thổ Nhỹ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra hôm qua, nhân chuyến thăm chính thức của người đứng đầu Chính phủ Pakistan đến Thổ Nhĩ Kỳ.

tho nhi ky va pakistan cam ket tang cuong bao ve an ninh va on dinh cua khu vuc hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AA)

Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đánh giá cao vai trò của Pakistan cũng như cá nhân Thủ tướng Sharif trong kiến tạo thành công thỏa thuận hòa bình sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad, về kết thúc chiến tranh mới đây giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Erdogan khẳng định: “Nhờ có Bản ghi nhớ Islamabad mà tình hình khu vực thời gian qua đã yên tĩnh trở lại và thế giới có thể thở phào nhẹ nhõm. Qua báo chí và truyền thông quốc tế, có thể thấy rằng rất nhiều khó khăn và thách thức đã đặt ra với tiến trình. Một lần nữa xin được chúc mừng Thủ tướng Sharif và những người anh em Pakistan, những người đã thực hiện những nỗ lực phi thường để đạt được thành quả đó, đồng thời vẫn đang tiếp tục hỗ trợ, triển khai các bước đi cần thiết về giảm thiểu căng thẳng tại khu vực, tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng”.      

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ mong muốn Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và gắn kết chặt chẽ để đạt được thành công, mang lại thịnh vượng cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.

Thủ tướng Sharif nhấn mạnh: “Thành công của Pakistan cũng là thành công của Thổ Nhĩ Kỳ. Như nhà thơ, nhà thần học người Ba Tư Maulala Rumi từng nói: điều tuyệt vời mà chúng ta cần ghi nhớ là những bóng đèn có thể khác nhau, nhưng cho cùng một nguồn ánh sáng. Bởi vậy, dù chúng ta nói những ngôn ngữ khác nhau và sống ở những đất nước khác nhau, nhưng ánh sáng soi chiếu cho người Pakistan và người Thổ Nhĩ Kỳ, là như nhau”.    

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Pakistan diễn ra trong bối cảnh các nước Hồi giáo khu vực ngày càng đẩy mạnh kết nối và hợp tác chặt chẽ với nhau để đối phó với các thách thức an ninh và ngoại giao nghiêm trọng nổi lên sau 2 cuộc chiến liên tiếp do Israel và Mỹ phát động chống Iran, quốc gia Hồi giáo giáng giềng chung của cả Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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