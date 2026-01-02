中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Thợ rèn kiếm Nhật Bản thực hiện nghi lễ đón năm mới

Thứ Sáu, 20:25, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các thợ rèn kiếm tại miền trung Nhật Bản hôm nay vừa thực hiện nghi lễ truyền thống đầu năm mới. Đây là nghi lễ hàng năm của các nghệ nhân nơi đây để cầu mong một năm an toàn và thuận lợi cho nghề thủ công lâu đời này.

Ngày 2/1/2026, Bảo tàng Thợ rèn kiếm truyền thống Seki, thuộc thành phố Seki, tỉnh Gifu, đã tổ chức nghi lễ rèn kiếm Nhật Bản thường niên. Seki từ lâu được xem là một trong những trung tâm sản xuất dao, kiếm nổi tiếng của Nhật Bản.

tho ren kiem nhat ban thuc hien nghi le don nam moi hinh anh 1
Ảnh minh họa

Trong khuôn khổ nghi lễ, 7 nghệ nhân đã nung thép ở nhiệt độ trên 1.000 độ C, sau đó dùng búa liên tục rèn và đập kim loại nhằm loại bỏ tạp chất. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát cùng tia lửa bắn tung tóe đã tái hiện kỹ thuật rèn kiếm truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Một số du khách chia sẻ sau khi theo dõi khoảnh khắc các thợ rèn làm việc cho biết: “Tôi từ lâu đã quan tâm đến văn hóa rèn kiếm Nhật Bản, và thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến. Đầu năm xem làm kiếm. Tôi mong ước năm nay sẽ sắc bén như lưỡi kiếm”

Nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa cầu chúc may mắn đầu năm mà còn góp phần quảng bá và bảo tồn giá trị văn hóa của nghề rèn kiếm truyền thống Nhật Bản trong đời sống hiện đại.

 

Thiều Dương/VOV1
Tag: đón năm mới nghi lễ nghi lễ đầu năm thợ rèn kiếm nhật bản
