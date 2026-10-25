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Thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky của Nga và Ukraine đang được triển khai thế nào?

Chủ Nhật, 06:44, 25/10/2026
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VOV.VN - Nga và Ukraine đang chuẩn bị các bước để thực hiện cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện triển khai sứ mệnh nhân đạo, đưa hàng cứu trợ vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Ngay sau khi hai bên thống nhất về thỏa thuận ngừng bắn cục bộ, ngày 24/10, Ủy viên phụ trách nhân quyền Nga, bà Yana Lantratova đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Quốc hội Ukraine về nhân quyền kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, để trao đổi về sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Oleshky.

Theo bà Lantratova, hai bên đã thảo luận những nội dung được thống nhất trước đó và xác nhận đang thực hiện các cam kết theo thỏa thuận. Bà cho biết phía Nga sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn tại khu vực hướng Kherson từ 4 giờ sáng ngày 27/10 theo giờ Moscow. Phía Ukraine cũng thông báo ngừng bắn theo thời gian tương ứng, tức là từ 3 giờ sáng cùng ngày theo giờ Kiev, sau khi Ukraine chuyển sang giờ mùa đông.

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Nga và Ukraine đang chuẩn bị các bước để thực hiện cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson (Ảnh : TASS)

Ủy viên Quốc hội Ukraine, ông Dmytro Lubinets cho biết, phạm vi ngừng bắn không chỉ giới hạn ở thành phố Oleshky,  mà còn bao gồm các vùng lân cận thuộc tỉnh Kherson nằm trên các tuyến hành lang phục vụ hoạt động nhân đạo.  Chiến dịch dự kiến được tiến hành qua nhiều giai đoạn do tình hình tại thành phố đặc biệt khó khăn. Oleshky đang thiếu điện, nước và liên lạc; các tuyến đường dẫn vào thành phố có nguy cơ bị gài mìn và bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Trước tiên, lực lượng quân sự sẽ tiến hành trinh sát công binh và rà phá bom mìn trên các tuyến đường dẫn vào thành phố, tạo điều kiện cho phương tiện đường bộ tiếp cận. Tiếp đó, các đoàn xe cứu trợ sẽ vận chuyển nước uống, thuốc men, thực phẩm và các nguồn lực cần thiết cho bệnh viện địa phương. Trong quá trình triển khai, đại diện dân sự của Nga và Ukraine dự kiến cùng đến gặp người dân để đánh giá nhu cầu hỗ trợ cụ thể.

Thành phố Oleshky nằm bên tả ngạn sông Dnipro, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát. Trong khi các bên chuẩn bị triển khai sứ mệnh nhân đạo, tình hình tại đây được phía Nga mô tả là đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 24/10, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết hiện chỉ còn hơn 1.000 người sinh sống tại thành phố, so với hơn 20.000 người trước đây. Trong khi theo Nhà Trắng, thành phố hiện còn khoảng 1.700 đến 2.000 người, phần lớn là người cao tuổi  và trong đó có khoảng 50 trẻ em. Trong khi đó, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết tại đây chỉ còn hơn 1.000 người. Mặc dù số liệu có sự khác biệt, cả hai nguồn đều cho thấy dân số thành phố đã giảm mạnh so với trước đây, trong khi người dân đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận lương thực, nước sạch, thuốc men và dịch vụ y tế.

Trả lời phỏng vấn kênh Vesti, ông Miroshnik cho biết tình hình tại thành phố Oleshky xấu đi rõ rệt trong 4-5 tháng gần đây, khi hoạt động giao thông bị phong tỏa, khiến việc cung cấp hàng hóa cho thành phố gần như đình trệ hoàn toàn.  Việc thực hiện các cam kết ngừng bắn, bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ và tổ chức sơ tán dân thường sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của sứ mệnh nhân đạo lần này tại thành phố Oleshky. Thỏa thuận này cũng được kỳ vọng tạo điều kiện cải thiện tình hình của những người dân vẫn đang ở lại thành phố.

Trước đó, ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn tại Oleshky từ ngày 29/10/2026. Theo thông báo, hai bên sẽ chấm dứt các hoạt động chiến đấu tại thành phố để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán dân thường qua một hành lang an toàn đặc biệt. Một tổ chức truyền thông độc lập của Mỹ sẽ theo dõi và ghi lại hoạt động của các nhóm Nga và Ukraine tại hiện trường trong suốt quá trình thực hiện.

Liên quan đến thỏa thuận, ông Mark Beckman, cố vấn của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, nhận định, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky là bước đi đầu tiên hướng tới nền hòa bình thực sự và lâu dài tại khu vực đang xảy ra xung đột. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, ông Beckman cho rằng thỏa thuận được thúc đẩy với sự hỗ trợ của bà Melania Trump có thể giúp cứu sống người dân tại thành phố./.

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Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sắp được triển khai tại thị trấn Alyoshki, thuộc tỉnh Kherson, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp cải thiện tình hình nhân đạo và tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn.

Hương Trà/VOV-Moscow
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