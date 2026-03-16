Thời điểm tổ chức vòng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tiếp theo chưa được xác định

Ngày 15/3, hãng tin TASS cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian diễn ra vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thông báo rằng tiến trình đàm phán đang tạm dừng do Mỹ đang có những ưu tiên khác trong thời điểm này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhận định các cuộc đàm phán về xung đột đang trở thành “Santa Barbara”, ám chỉ quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình sẽ tiếp tục còn kéo dài và phức tạp.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuter

Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều khu vực và đang bước vào giai đoạn leo thang về các cuộc tấn công tầm xa, khi cả hai bên đều gia tăng sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Nga tiếp tục duy trì các cuộc tấn công quy mô lớn kết hợp tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng và các thành phố của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine ngày càng mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, buộc nước này phải tăng cường hệ thống phòng không và các biện pháp an ninh nội địa.