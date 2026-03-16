Thời điểm tổ chức vòng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tiếp theo chưa được xác định

Thứ Hai, 05:39, 16/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thực địa, thời điểm tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột hiện vẫn chưa được xác định.

Ngày 15/3, hãng tin TASS cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian diễn ra vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thông báo rằng tiến trình đàm phán đang tạm dừng do Mỹ đang có những ưu tiên khác trong thời điểm này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhận định các cuộc đàm phán về xung đột đang trở thành “Santa Barbara”, ám chỉ quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình sẽ tiếp tục còn kéo dài và phức tạp.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuter

Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều khu vực và đang bước vào giai đoạn leo thang về các cuộc tấn công tầm xa, khi cả hai bên đều gia tăng sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Nga tiếp tục duy trì các cuộc tấn công quy mô lớn kết hợp tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng và các thành phố của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine ngày càng mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, buộc nước này phải tăng cường hệ thống phòng không và các biện pháp an ninh nội địa.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Ukraine đàm phán ba bên xung đột Nga Ukraine đàm phán hòa bình
Mỹ đưa 10.000 UAV đánh chặn từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã triển khai 10.000 máy bay không người lái đánh chặn Merops tới Trung Đông nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.

Đàm phán hòa bình Ukraine đình trệ vì khủng hoảng Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga đang trở nên rối ren, khi căng thẳng Mỹ – Iran khiến các quan chức Washington khó tham gia đàm phán và các cuộc gặp ba bên bị trì hoãn.

Ông Trump nói Mỹ không cần Ukraine giúp đối phó UAV

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

