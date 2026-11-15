Thời sự quốc tế chiều 15/11: Lãnh đạo Mỹ-Nga-Trung chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh
Chủ Nhật, 14:35, 15/11/2026
VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC vào ngày 19/11 tới. Lãnh đạo ba nước dự kiến thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Hơn 20.000 chuyến bay tại Mỹ bị ảnh hưởng sau sự cố nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc trong gần 5 giờ. Giới chức đang điều tra khả năng sự cố bắt nguồn từ một thiết bị định tuyến mạng do nhà thầu quốc phòng L3Harris lắp đặt.
VOV.VN - Ngày 15/11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra tại Philippines, Australia và Philippines đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực hàng hải và thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương.
VOV.VN - Ngày 15/11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra tại Philippines, Australia và Philippines đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực hàng hải và thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương.
VOV.VN - Được đánh giá là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga mở ra cơ hội đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt về lợi ích và ưu tiên của ba cường quốc đang đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.
VOV.VN - Được đánh giá là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga mở ra cơ hội đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt về lợi ích và ưu tiên của ba cường quốc đang đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.
VOV.VN - Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP31, tại Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào giai đoạn đàm phán quyết định, trong bối cảnh những bất đồng về nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng vẫn chưa được tháo gỡ.
VOV.VN - Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP31, tại Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào giai đoạn đàm phán quyết định, trong bối cảnh những bất đồng về nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng vẫn chưa được tháo gỡ.