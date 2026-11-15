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Thời sự quốc tế chiều 15/11: Lãnh đạo Mỹ-Nga-Trung chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh

Chủ Nhật, 14:35, 15/11/2026
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VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC vào ngày 19/11 tới. Lãnh đạo ba nước dự kiến thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.

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my-hoan-huy-chuyen-bay.jpg

Mỹ hé lộ nguyên nhân sự cố khiến hơn 20.000 chuyến bay bị ảnh hưởng

VOV.VN - Hơn 20.000 chuyến bay tại Mỹ bị ảnh hưởng sau sự cố nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc trong gần 5 giờ. Giới chức đang điều tra khả năng sự cố bắt nguồn từ một thiết bị định tuyến mạng do nhà thầu quốc phòng L3Harris lắp đặt.

PV/VOV.VN
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