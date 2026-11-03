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Thời sự quốc tế chiều 3/11: Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính

Thứ Ba, 16:18, 03/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo các cơ quan tình báo Ukraine đã tìm cách đưa thiết bị gài chất nổ vào chuỗi cung ứng của quân đội Nga thông qua các tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp trang thiết bị cho binh sĩ.

Xem thêm:  Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE

PV/VOV.VN
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