Thời sự quốc tế chiều 3/11: Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính
Thứ Ba, 16:18, 03/11/2026
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo các cơ quan tình báo Ukraine đã tìm cách đưa thiết bị gài chất nổ vào chuỗi cung ứng của quân đội Nga thông qua các tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp trang thiết bị cho binh sĩ.
VOV.VN - Ukraine đang tăng cường sử dụng robot chiến đấu để thay thế binh sỹ thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của những cỗ máy này, binh lính đôi khi vẫn phải mạo hiểm tính mạng tại các khu vực gần tiền tuyến.