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Thời sự quốc tế sáng 10/11: Nga bị tố dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine

Thứ Ba, 08:42, 10/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất trong cuộc tập kích mới nhất. Tuy vậy, Nga chưa có phản hồi về cáo buộc này của phía Ukraine.

PV/VOV.VN
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