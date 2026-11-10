Thời sự quốc tế sáng 10/11: Nga bị tố dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại khi Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km từng tự áp đặt, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh học thuyết hạt nhân nếu cần thiết.
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng với Iran thông qua con đường ngoại giao.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng với Iran thông qua con đường ngoại giao.
VOV.VN - Sau nhiều tháng triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí hiện đại và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.
VOV.VN - Sau nhiều tháng triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí hiện đại và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.
VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đã đề nghị ông Dana White, Giám đốc điều hành Giải vô địch Võ thuật tổng hợp (UFC), đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời muốn một số võ sĩ nổi tiếng tham gia hỗ trợ ông này.
VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đã đề nghị ông Dana White, Giám đốc điều hành Giải vô địch Võ thuật tổng hợp (UFC), đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời muốn một số võ sĩ nổi tiếng tham gia hỗ trợ ông này.
VOV.VN - Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10/11/2026. Lần gần nhất các nhóm đàm phán từ 3 quốc gia này gặp nhau là tại Geneva vào ngày 18/2.
VOV.VN - Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10/11/2026. Lần gần nhất các nhóm đàm phán từ 3 quốc gia này gặp nhau là tại Geneva vào ngày 18/2.
VOV.VN - Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi khẩn trương vận hành Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen, đồng thời hoan nghênh nỗ lực hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria tại khu vực chiến lược này.
VOV.VN - Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi khẩn trương vận hành Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen, đồng thời hoan nghênh nỗ lực hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria tại khu vực chiến lược này.