Thời sự quốc tế sáng 1/11: Nga cảnh báo thương vụ Patriot của Mỹ với Ukraine
Chủ Nhật, 08:30, 01/11/2026
VOV.VN - Mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ông Zelensky tuyên bố tăng cường vũ khí tấn công lãnh thổ Nga không có lợi cho việc chuẩn bị đàm phán, đồng thời phàn nàn về việc Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine.
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/10 tuyên bố Chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã kết thúc thành công, với việc cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.
VOV.VN - Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn, đồng thời yêu cầu Washington công nhận các quyền của Tehran trước khi đàm phán hạt nhân.
VOV.VN - Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn, đồng thời yêu cầu Washington công nhận các quyền của Tehran trước khi đàm phán hạt nhân.