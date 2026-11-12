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Thời sự Quốc tế sáng 12/11:UAV Nga tấn công khu vực Kryvyi Rih tại Ukraine

Thứ Năm, 08:39, 12/11/2026
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VOV.VN - Thành phố Kryvyi Rih quê hương Tổng thống Zelensky ở miền trung Ukraine đã trở thành mục tiêu của đợt tập kích UAV quy mô lớn trong đêm 10/11, kéo theo những gián đoạn đáng kể về hạ tầng năng lượng.

Xem thêm: Robot chiến đấu lộ điểm yếu, binh sĩ Ukraine vẫn đối mặt hiểm nguy

PV/VOV.VN
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