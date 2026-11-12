Thời sự Quốc tế sáng 12/11:UAV Nga tấn công khu vực Kryvyi Rih tại Ukraine
Thứ Năm, 08:39, 12/11/2026
VOV.VN - Thành phố Kryvyi Rih quê hương Tổng thống Zelensky ở miền trung Ukraine đã trở thành mục tiêu của đợt tập kích UAV quy mô lớn trong đêm 10/11, kéo theo những gián đoạn đáng kể về hạ tầng năng lượng.
VOV.VN - Các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tập trung tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Moscow và Kiev.
VOV.VN - Các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tập trung tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Moscow và Kiev.