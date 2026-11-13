Thời sự Quốc tế sáng 13/11: Nga tung "mưa thép" xuyên đêm, Ukraine "oằn mình"
Thứ Sáu, 08:42, 13/11/2026
VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 12/11, đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa, xưởng UAV và hạ tầng năng lượng Ukraine. Nhiều tiếng nổ rung chuyển Kiev, trong khi Moscow thông báo đánh chặn 71 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc các nước châu Âu triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến chiến sự lập tức bùng phát trở lại. Moscow coi lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc các nước châu Âu triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến chiến sự lập tức bùng phát trở lại. Moscow coi lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine; Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi; Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine; Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi; Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu…
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ireland ngày 12/11, sau khi các quan chức Mỹ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ireland ngày 12/11, sau khi các quan chức Mỹ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.