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Thời sự Quốc tế sáng 13/11: Nga tung "mưa thép" xuyên đêm, Ukraine "oằn mình"

Thứ Sáu, 08:42, 13/11/2026
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VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 12/11, đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa, xưởng UAV và hạ tầng năng lượng Ukraine. Nhiều tiếng nổ rung chuyển Kiev, trong khi Moscow thông báo đánh chặn 71 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.

Xem thêm: Đặc phái viên Mỹ tiết lộ kế hoạch vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Ukraine

PV/VOV.VN
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