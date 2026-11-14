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Thời sự quốc tế sáng 14/11: Nga cảnh báo nguy cơ can thiệp quân sự vào Ukraine

Thứ Bảy, 08:57, 14/11/2026
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VOV.VN - Ông Dmitry Polyansky, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cảnh báo kế hoạch triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine, trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng có thể dẫn đến một cuộc can thiệp quân sự.

Theo nhà ngoại giao Nga, các nước châu Âu đang thể hiện sự sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự không chỉ qua những tuyên bố chính trị mà còn bằng các bước chuẩn bị cụ thể. Các động thái này gồm chuẩn bị các nhà máy, cơ sở sản xuất cho tình huống xung đột và cải thiện hạ tầng giao thông để quân đội có thể di chuyển, triển khai lực lượng nhanh hơn.

 

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Thời sự quốc tế tối 13/11: Nga phản đối triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 13/11: Nga nhắc lại lập trường phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine; Nga hé lộ kết quả cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ; Đặc phái viên Mỹ tiết lộ kế hoạch vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Ukraine; Châu Âu tìm tiếng nói chung cho bàn đàm phán hòa bình ở Ukraine...

PV/VOV.VN
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