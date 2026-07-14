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Thời sự quốc tế sáng 14/7: Nga không kích lớn, Ukraine rung chuyển

Thứ Ba, 08:43, 14/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 14/7 có những nội dung sau đây: Nga tấn công trên toàn Ukraine, ít nhất 7 người thiệt mạng; Bí ẩn nữ Thủ tướng Ukraine từ chức gây chấn động, ông Zelensky cải tổ chính phủ; Iran tung video hé lộ tên lửa đạn đạo dùng trong đòn đáp trả Mỹ...

Xem thêm: Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine

PV/VOV.VN
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