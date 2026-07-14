Thời sự quốc tế sáng 14/7: Nga không kích lớn, Ukraine rung chuyển

Xem thêm: Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine
VOV.VN - Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 14/7, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các khu vực khác nhau trong thành phố.
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13/7 cho biết đã thu giữ nhiều UAV góc nhìn thứ nhất do phương Tây sản xuất, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cáo buộc Ukraine có ý định sử dụng các UAV này để tấn công nhằm vào khu vực Ural và Viễn Đông của Nga.
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13/7 cho biết đã thu giữ nhiều UAV góc nhìn thứ nhất do phương Tây sản xuất, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cáo buộc Ukraine có ý định sử dụng các UAV này để tấn công nhằm vào khu vực Ural và Viễn Đông của Nga.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.
VOV.VN - Việc nữ Thủ tướng Ukraine Svyrydenko từ chức gây chấn động các nhà lập pháp, đặt ra cho giới quan sát nhiều câu hỏi về động cơ đằng sau trong bối cảnh Tổng thống Zelensky muốn cải tổ nội các.
VOV.VN - Việc nữ Thủ tướng Ukraine Svyrydenko từ chức gây chấn động các nhà lập pháp, đặt ra cho giới quan sát nhiều câu hỏi về động cơ đằng sau trong bối cảnh Tổng thống Zelensky muốn cải tổ nội các.