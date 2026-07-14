Thời sự quốc tế sáng 14/7: Nga không kích lớn, Ukraine rung chuyển

Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.