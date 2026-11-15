Thời sự quốc tế sáng 15/11: Nga tuyên bố bắn hạ gần 1.200 UAV Ukraine trong đêm
Chủ Nhật, 08:55, 15/11/2026
VOV.VN - Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga, khiến nhiều khu vực rung chuyển, cơ sở công nghiệp tại Volgograd bốc cháy. Moscow tuyên bố đánh chặn gần 1.200 UAV chỉ trong 12 giờ, giữa lúc hạ tầng lọc dầu Nga liên tiếp hứng đòn và sản lượng chế biến dầu thô được cho là sụt giảm mạnh.
VOV.VN - Ông Dmitry Polyansky, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cảnh báo kế hoạch triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine, trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng có thể dẫn đến một cuộc can thiệp quân sự.
VOV.VN - Ông Dmitry Polyansky, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cảnh báo kế hoạch triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine, trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng có thể dẫn đến một cuộc can thiệp quân sự.
VOV.VN - Sau nhiều ngày tranh luận về nhân sự đại diện, ngày 13/11, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhóm họp tại Dublin, Ireland, đã chính thức thông qua phương án cử một phái đoàn tập thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Sau nhiều ngày tranh luận về nhân sự đại diện, ngày 13/11, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhóm họp tại Dublin, Ireland, đã chính thức thông qua phương án cử một phái đoàn tập thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Tên lửa Nga dồn dập tập kích, lá chắn Ukraine bất lực; Lộ diện những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2028; Các quỹ hưu trí Australia thiệt hại lớn do bê bối của chủ tịch Nvidia Jensen Huang...
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Tên lửa Nga dồn dập tập kích, lá chắn Ukraine bất lực; Lộ diện những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2028; Các quỹ hưu trí Australia thiệt hại lớn do bê bối của chủ tịch Nvidia Jensen Huang...