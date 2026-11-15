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Thời sự quốc tế sáng 15/11: Nga tuyên bố bắn hạ gần 1.200 UAV Ukraine trong đêm

Chủ Nhật, 08:55, 15/11/2026
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VOV.VN - Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga, khiến nhiều khu vực rung chuyển, cơ sở công nghiệp tại Volgograd bốc cháy. Moscow tuyên bố đánh chặn gần 1.200 UAV chỉ trong 12 giờ, giữa lúc hạ tầng lọc dầu Nga liên tiếp hứng đòn và sản lượng chế biến dầu thô được cho là sụt giảm mạnh.

Xem thêm: Cái giá nào để Nga và châu Âu kết thúc xung đột ở Ukraine?

PV/VOV.VN
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