THẾ GIỚI Thời sự quốc tế sáng 17/11: Ukraine tập kích cầu Crimea, giao thông bị hạn chế Thứ Ba, 08:36, 17/11/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, khiến hoạt động giao thông qua tuyến kết nối quan trọng giữa bán đảo này với phần lãnh thổ Nga bị hạn chế trong đêm. Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, Kiev đánh sâu vào lãnh thổ Nga VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận. Xem thêm: Đòn hiểm của UAV Nga: Tắt động cơ phút chót khiến Ukraine trở tay không kịp PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.