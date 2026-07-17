Thời sự quốc tế sáng 17/7: Mỹ giội "mưa" hỏa lực tấn công thủ đô Iran trong đêm

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VOV.VN - Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau 6 tháng tại vị; Ukraine tung video phá hủy trực thăng Mi-28 trên bầu trời Nga; Mỹ không kích Iran ngày thứ 5 liên tiếp; Iran tuyên bố sẽ triệt tiêu năng lực tấn công của Mỹ ở Trung Đông…
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VOV.VN - Quân đội Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran ngày thứ 5 liên tiếp. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, đây là đợt tập kích mới nhất nhằm mục đích mà Mỹ gọi là bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran ngày thứ 5 liên tiếp. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, đây là đợt tập kích mới nhất nhằm mục đích mà Mỹ gọi là bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.
VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, nói với truyền thông Iran hôm 15/7 rằng Iran sẽ tiếp tục đáp trả “kiên quyết” các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán.
VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, nói với truyền thông Iran hôm 15/7 rằng Iran sẽ tiếp tục đáp trả “kiên quyết” các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau 6 tháng tại vị; Ukraine tung video phá hủy trực thăng Mi-28 trên bầu trời Nga; Mỹ không kích Iran ngày thứ 5 liên tiếp; Iran tuyên bố sẽ triệt tiêu năng lực tấn công của Mỹ ở Trung Đông…
VOV.VN - Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau 6 tháng tại vị; Ukraine tung video phá hủy trực thăng Mi-28 trên bầu trời Nga; Mỹ không kích Iran ngày thứ 5 liên tiếp; Iran tuyên bố sẽ triệt tiêu năng lực tấn công của Mỹ ở Trung Đông…
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.