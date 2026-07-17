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Thời sự quốc tế sáng 17/7: Mỹ giội "mưa" hỏa lực tấn công thủ đô Iran trong đêm

Thứ Sáu, 08:52, 17/07/2026
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VOV.VN - Mới đây các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã đánh trúng các khu vực xung quanh Tehran, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Iran trở thành mục tiêu trong đợt giao tranh mới nhất.

Xem thêm:

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PV/VOV.VN
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