Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tiêm kích Su-34 để tấn công các mục tiêu Ukraine ở tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

"Máy bay Su-34 được điều động để hỗ trợ Nhóm tác chiến Dnipro. Đòn tấn công chính xác bằng các loại bom dẫn đường được trang bị mô-đun hiệu chỉnh đã phá hủy một số cây cầu, cứ điểm tạm thời, kho đạn và trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine", phía Nga cho biết.