Thời sự quốc tế sáng 20/9: Nga tố Ukraine can thiệp Bầu cử Duma Quốc gia
Chủ Nhật, 08:25, 20/09/2026
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18-9 cáo buộc Ukraine cố tình cản trở đàm phán chấm dứt chiến sự và can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội đang diễn ra tại Nga. Kiev cáo buộc việc bầu cử ở Nga là "bầu cử giả hiệu" và kết quả đã được định trước.
VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.
VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.