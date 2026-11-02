Thời sự quốc tế sáng 2/11: Khả năng Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Trung Quốc
Thứ Hai, 08:16, 02/11/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 2/11: Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột; Mỹ và Nga thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa 2 Tổng thống tại Trung Quốc; Lần đầu tiên NATO ký thỏa thuận đặc biệt với Ukraine về công nghệ quốc phòng...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Tổng thống Phần Lan tiết lộ 2 thông điệp ông Zelensky gửi tới ông Putin; Iran cảnh báo sẽ rút khỏi NPT nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn; Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Tổng thống Phần Lan tiết lộ 2 thông điệp ông Zelensky gửi tới ông Putin; Iran cảnh báo sẽ rút khỏi NPT nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn; Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ…