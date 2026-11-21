Thời sự Quốc tế sáng 21/11: Nga tuyên bố tập kích mục tiêu chiến lược của Ukraine
Thứ Bảy, 08:38, 21/11/2026
VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hàng loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và giao thông trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev và tỉnh Odessa. Đáng chú ý, Moscow khẳng định đã đánh trúng nhiều cây cầu chiến lược cùng một tàu chở trang thiết bị quân sự tới cảng Odessa.
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.