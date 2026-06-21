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Thời sự quốc tế sáng 21/6: Loạt bom Nga đánh cắt hậu cần quan trọng của Ukraine

Chủ Nhật, 08:40, 21/06/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video hàng loạt mục tiêu của Ukraine bị phá hủy do đòn không kích của các kíp điều khiển cường kích Su-34 thực hiện. Ba quả bom FAB-500 được gắn bộ dẫn đường UMPK đã đánh trúng cây cầu đóng vai trò như một trong những tuyến hậu cần của các lực lượng Ukraine tại tỉnh Sumy.

FAB-500 là loại bom do Liên Xô phát triển từ thập niên 1950. Phiên bản hiện nay trong biên chế của quân đội Nga là FAB-500 M-62, nặng 500kg, dài 2,47m và có đường kính 0,4m. Khi được lắp bộ module UMPK, bom FAB-500 sẽ trở thành một quả bom lượn có tầm hoạt động lên tới 70km.

PV/VOV.VN
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