Thời sự quốc tế sáng 21/6: Loạt bom Nga đánh cắt hậu cần quan trọng của Ukraine

Tổng thống Zelensky: Ukraine gia nhập EU là bảo đảm tốt nhất cho tương lai châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev sẽ là bảo đảm an ninh hiệu quả nhất cho tương lai của châu lục này. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột với Nga trước cuối năm nay thông qua các biện pháp ngoại giao và gia tăng sức ép lên Moscow.