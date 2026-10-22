Thời sự quốc tế sáng 22/10: Nga đánh tử huyệt hậu cần, dồn Ukraine vào tử địa

Xem thêm: Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không
VOV.VN - Nga đang trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến dạng lưới (mesh radio) cho các UAV cánh cố định, giúp chúng thích ứng nhanh với những thay đổi trên chiến trường.
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 tuyên bố Ukraine sẽ không thể tiếp tục tồn tại với tư cách một quốc gia có chủ quyền nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đứng sau việc hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink dành cho Ukraine.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 tuyên bố Ukraine sẽ không thể tiếp tục tồn tại với tư cách một quốc gia có chủ quyền nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đứng sau việc hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink dành cho Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 11 với Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 11 với Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.
VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.