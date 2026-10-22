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Thời sự quốc tế sáng 22/10: Nga đánh tử huyệt hậu cần, dồn Ukraine vào tử địa

Thứ Năm, 08:31, 22/10/2026
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VOV.VN - Nga tuyên bố kiểm soát Timoshevka, đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine và gây sức ép lên lực lượng Kiev tại Orekhov.

Xem thêm: Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không

PV/VOV.VN
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