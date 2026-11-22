Thời sự Quốc tế sáng 22/11: UAV “mắt thần” Nga mở đường, luồn sâu vào Ukraine
Chủ Nhật, 08:22, 22/11/2026
VOV.VN - Nga dùng UAV mở đường, đưa bộ binh luồn sâu vào phòng tuyến Ukraine. Thủ tướng Đức kêu gọi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Ukraine. Tàu dầu phát nổ ở eo biển Hormuz, Iran tuyên bố trúng thủy lôi.
VOV.VN - Tham vọng đưa robot thay thế con người trên chiến trường đang vấp phải những giới hạn khắc nghiệt của thực tế. Diễn biến trên chiến trường Ukraine cho thấy, dù công nghệ không người lái phát triển nhanh chóng, máy móc vẫn khó đảm nhiệm vai trò của bộ binh trong việc tiến công, kiểm soát và giữ vững lãnh thổ
VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung tại Thâm Quyến ngày 19/11, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine ghi nhận thêm chuyển động mới. Trong bối cảnh đó, châu Âu đang nỗ lực khẳng định vai trò trong tiến trình đàm phán hòa bình.
VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung tại Thâm Quyến ngày 19/11, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine ghi nhận thêm chuyển động mới. Trong bối cảnh đó, châu Âu đang nỗ lực khẳng định vai trò trong tiến trình đàm phán hòa bình.