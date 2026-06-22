Thời sự quốc tế sáng 22/6: Rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức

VOV.VN - Bộ tư lệnh quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do Israel liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và Mỹ không thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.
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VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine vẫn ở thế giằng co và Kiev vẫn ở thế yếu hơn, nhất là khi Mỹ chủ trương ngưng viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đang tích cực vận dụng chiến thuật bất đối xứng để tạo lợi thế bằng cách đưa ngọn lửa chiến sự vào sâu trong khu vực đầu não của đối phương.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine vẫn ở thế giằng co và Kiev vẫn ở thế yếu hơn, nhất là khi Mỹ chủ trương ngưng viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đang tích cực vận dụng chiến thuật bất đối xứng để tạo lợi thế bằng cách đưa ngọn lửa chiến sự vào sâu trong khu vực đầu não của đối phương.
VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.
VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép sản xuất tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép sản xuất tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.
VOV.VN - Sáng 21/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 483 máy bay không người lái và 8 quả bom dẫn đường của Ukraine. Đồng thời, Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 4 tàu không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực phía tây nam Biển Đen.
VOV.VN - Sáng 21/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 483 máy bay không người lái và 8 quả bom dẫn đường của Ukraine. Đồng thời, Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 4 tàu không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực phía tây nam Biển Đen.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/6 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý tới các cảnh báo không kích trong những giờ tới.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/6 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý tới các cảnh báo không kích trong những giờ tới.