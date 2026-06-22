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Thời sự quốc tế sáng 22/6: Rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức

Thứ Hai, 08:51, 22/06/2026
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VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 22/6 gồm các nội dung chính như rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức; Hungary phản đối EU đẩy nhanh kết nạp Ukraine, kêu gọi công bằng với Tây Balkan; Tổng thống Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn…

Xem thêm:

>> Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố bảo vệ vị trí lãnh đạo Công đảng

>> Thủ tướng Anh Keir Starmer bác tin đồn từ chức giữa áp lực chính trị gia tăng

PV/VOV.VN
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