Thời sự quốc tế sáng 22/6: Rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.