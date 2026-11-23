Thời sự quốc tế sáng 23/11: Iran tuyên bố sẽ phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ
Thứ Hai, 08:17, 23/11/2026
VOV.VN - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi cảnh báo Mỹ không được xâm phạm không phận Iran, coi đây là “ranh giới đỏ”. Cùng lúc, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi tuyên bố, Tehran coi lệnh phong tỏa hải quân của Washington là hành động chiến tranh và sẽ tìm cách phá vỡ.
VOV.VN - Bất chấp những tuyên bố cứng rắn cùng nhiều hành động đối đầu quân sự không khoan nhượng trên thực địa, Iran hôm qua khẳng định vẫn mở lối cho hoạt động ngoại giao được triển khai, nhằm giải quyết xung đột đã kéo dài gần 9 tháng với Mỹ.
VOV.VN - Bất chấp những tuyên bố cứng rắn cùng nhiều hành động đối đầu quân sự không khoan nhượng trên thực địa, Iran hôm qua khẳng định vẫn mở lối cho hoạt động ngoại giao được triển khai, nhằm giải quyết xung đột đã kéo dài gần 9 tháng với Mỹ.
VOV.VN - Truyền thông Israel cho biết, tình báo quân sự của nước này tiếp tục cảnh báo rằng việc mở lại chiến dịch tấn công vào Iran, có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn, trải rộng trên nhiều mặt trận.
VOV.VN - Truyền thông Israel cho biết, tình báo quân sự của nước này tiếp tục cảnh báo rằng việc mở lại chiến dịch tấn công vào Iran, có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn, trải rộng trên nhiều mặt trận.