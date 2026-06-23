Thời sự quốc tế sáng 23/6: Quan chức Mỹ hé lộ khả năng kiểm soát eo biển Hormuz

>>> Xem thêm: Iran và Mỹ thiết lập kênh liên lạc để xử lý sự cố tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố các cuộc đàm phán quan trọng với Iran đã đạt được “tiến triển đáng kể” trước khi ông rời Thụy Sĩ hôm 22/6, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ tập trung vào việc xác minh hành động của Iran thay vì tin vào những cam kết bằng lời nói.
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VOV.VN - Nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán tại Thụy Sĩ cuối tuần qua chưa thể giúp giải tỏa các áp lực đang đặt lên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trái lại, nó tiếp tục làm lộ thêm những vấn đề mà ông chủ Nhà Trắng phải đương đầu.
VOV.VN - Nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán tại Thụy Sĩ cuối tuần qua chưa thể giúp giải tỏa các áp lực đang đặt lên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trái lại, nó tiếp tục làm lộ thêm những vấn đề mà ông chủ Nhà Trắng phải đương đầu.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/6 cảnh báo rằng ông sẽ thực hiện mọi biện pháp mà mình cho là cần thiết nếu Iran không thực hiện đầy đủ các cam kết theo lộ trình thỏa thuận kéo dài 60 ngày vừa đạt được sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/6 cảnh báo rằng ông sẽ thực hiện mọi biện pháp mà mình cho là cần thiết nếu Iran không thực hiện đầy đủ các cam kết theo lộ trình thỏa thuận kéo dài 60 ngày vừa đạt được sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ kết thúc sáng 22/6 với 5 kết quả đáng chú ý; Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức; Trung Quốc hạn chế hoạt động của doanh nghiệp Mỹ...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ kết thúc sáng 22/6 với 5 kết quả đáng chú ý; Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức; Trung Quốc hạn chế hoạt động của doanh nghiệp Mỹ...