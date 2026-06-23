Thời sự quốc tế sáng 23/6: Quan chức Mỹ hé lộ khả năng kiểm soát eo biển Hormuz

Phó Tổng thống Mỹ nói gì về 36 giờ đàm phán với Iran?

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố các cuộc đàm phán quan trọng với Iran đã đạt được “tiến triển đáng kể” trước khi ông rời Thụy Sĩ hôm 22/6, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ tập trung vào việc xác minh hành động của Iran thay vì tin vào những cam kết bằng lời nói.