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VOV.VN - Ukraine đã thực hiện đòn tấn công lớn thứ 4 vào cây cầu Kerch trị giá 4 tỷ USD của Nga nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tại sao đây vẫn là mục tiêu hàng đầu của Kiev?
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VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc đã thảo luận những vấn đề hết sức nóng trong cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên tại Thâm Quyến vào chiều 19/11, như tiến tới xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chấm dứt xung đột Ukraine, củng cố hệ thống pháp luật quốc tế…
VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-12 đã bị rơi và phát nổ tại Nga tối 17/11, sau khi được cho là đã bốc cháy ở trên không. Theo kênh tin tức Mash trên Telegram, toàn bộ 19 người trên máy bay đều tử nạn, tuy nhiên con số này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Mảnh vỡ máy bay văng xa tới 500 m.
VOV.VN - Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-12 đã bị rơi và phát nổ tại Nga tối 17/11, sau khi được cho là đã bốc cháy ở trên không. Theo kênh tin tức Mash trên Telegram, toàn bộ 19 người trên máy bay đều tử nạn, tuy nhiên con số này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Mảnh vỡ máy bay văng xa tới 500 m.
VOV.VN - Thủ tướng Estonia Kristen Michal đã kêu gọi đóng cửa biên giới giữa quốc gia Baltic này với Nga vô thời hạn. Ông Michal cho biết lực lượng biên phòng Estonia đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra làn sóng người di cư, một hệ quả có thể phát sinh từ quyết định này của Tallinn.
VOV.VN - Thủ tướng Estonia Kristen Michal đã kêu gọi đóng cửa biên giới giữa quốc gia Baltic này với Nga vô thời hạn. Ông Michal cho biết lực lượng biên phòng Estonia đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra làn sóng người di cư, một hệ quả có thể phát sinh từ quyết định này của Tallinn.
VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công Saudi Arabia trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn các biện pháp trừng phạt.
VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công Saudi Arabia trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn các biện pháp trừng phạt.
VOV.VN - Từng thẳng thừng bác bỏ ý định mua hệ thống phòng không S-400 Triumf từ Nga, song các báo cáo mới cho thấy Iran lại đang rất quan tâm đến việc tái thiết mạng lưới phòng không của mình bằng hệ thống này.
VOV.VN - Từng thẳng thừng bác bỏ ý định mua hệ thống phòng không S-400 Triumf từ Nga, song các báo cáo mới cho thấy Iran lại đang rất quan tâm đến việc tái thiết mạng lưới phòng không của mình bằng hệ thống này.
VOV.VN - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 23/11 sau khi ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia. Cổ phiếu hãng chip này tăng 31%, giúp vốn hóa tăng thêm khoảng 950 tỷ USD, trong khi Nasdaq 100 và S&P 500 lần lượt tăng 6,5% và 4,7%.
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VOV.VN - Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và Mỹ duy trì phong tỏa hải quân, biển Caspi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giao thương của Iran, với lượng hàng nhập khẩu qua cảng Bandar Anzali tăng tới 76% trong nửa đầu năm nay.
VOV.VN - Ủy ban châu Âu xác nhận đã nhận được lời mời từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cử đại diện tới Moscow thảo luận vấn đề Ukraine, song nhấn mạnh các cuộc đàm phán cần được tiến hành theo cơ chế đa phương.
VOV.VN - Ủy ban châu Âu xác nhận đã nhận được lời mời từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cử đại diện tới Moscow thảo luận vấn đề Ukraine, song nhấn mạnh các cuộc đàm phán cần được tiến hành theo cơ chế đa phương.