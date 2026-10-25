Thời sự quốc tế sáng 25/10: ‘Sát thủ’ phản lực Nga phá hủy trực thăng Ukraine

Xem thêm: Ukraine lần đầu dùng UAV hạng nặng sơ tán thương binh
VOV.VN - Nga được cho là đã triển khai tiêm kích MiG-35 để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine. Thông tin này gây chú ý khi Moscow hiện chỉ sở hữu 6 chiếc MiG-35.
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VOV.VN - Nga và Ukraine đang chuẩn bị các bước để thực hiện cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện triển khai sứ mệnh nhân đạo, đưa hàng cứu trợ vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.
VOV.VN - Nga và Ukraine đang chuẩn bị các bước để thực hiện cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện triển khai sứ mệnh nhân đạo, đưa hàng cứu trợ vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.
VOV.VN - Khả năng đàm phán Nga - Ukraine đang xuất hiện những tín hiệu mới khi cả hai nước đều bày tỏ ủng hộ nối lại đàm phán ba bên với Mỹ trong tháng 11. Tuy nhiên, liệu đây có phải dấu hiệu các bên sẵn sàng nhượng bộ, hay mới chỉ là bước thăm dò lập trường trước những bất đồng lớn về lãnh thổ và an ninh?
VOV.VN - Khả năng đàm phán Nga - Ukraine đang xuất hiện những tín hiệu mới khi cả hai nước đều bày tỏ ủng hộ nối lại đàm phán ba bên với Mỹ trong tháng 11. Tuy nhiên, liệu đây có phải dấu hiệu các bên sẵn sàng nhượng bộ, hay mới chỉ là bước thăm dò lập trường trước những bất đồng lớn về lãnh thổ và an ninh?
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được đánh giá có thể đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu trong các cuộc đàm phán về xung đột giữa Nga và Ukraine, nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được đánh giá có thể đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu trong các cuộc đàm phán về xung đột giữa Nga và Ukraine, nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.