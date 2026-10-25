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Thời sự quốc tế sáng 25/10: ‘Sát thủ’ phản lực Nga phá hủy trực thăng Ukraine

Chủ Nhật, 08:16, 25/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Nga triển khai dòng máy bay không người lái tự sát động cơ phản lực Geran-4 tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm trực thăng và nhà kho.

Xem thêm: Ukraine lần đầu dùng UAV hạng nặng sơ tán thương binh

PV/VOV.VN
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