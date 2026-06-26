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Thời sự quốc tế sáng 26/6: Nga bất ngờ tấn công Sumy, hé lộ vũ khí mới

Thứ Sáu, 08:41, 26/06/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/6 tuyên bố các lực lượng nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát khu định cư Ivolzhanskoye ở tỉnh Sumy thông qua các hoạt động tích cực.

PV/VOV.VN
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