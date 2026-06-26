Thời sự quốc tế sáng 26/6: Nga bất ngờ tấn công Sumy, hé lộ vũ khí mới

VOV.VN - Ngày 25/6, Ủy ban châu Âu đã ký các thỏa thuận trị giá hơn 1,1 tỷ euro (1,25 tỷ USD) theo Khung đầu tư Ukraine và khởi động Quỹ trọng điểm châu Âu về tái thiết Ukraine trong Hội nghị về việc tái thiết Ukraine lần thứ 5 tại Gdańsk, Ba Lan.
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VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Ngày 25/6, Hạ viện Séc đã nhất trí việc sẽ thông qua dự luật vừa được chính phủ đề xuất yêu cầu những người Ukraine được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời khi xin trợ giúp nhân đạo phải đang làm việc, tự kinh doanh hoặc đã đăng ký với cơ quan lao động.
VOV.VN - Ngày 25/6, Hạ viện Séc đã nhất trí việc sẽ thông qua dự luật vừa được chính phủ đề xuất yêu cầu những người Ukraine được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời khi xin trợ giúp nhân đạo phải đang làm việc, tự kinh doanh hoặc đã đăng ký với cơ quan lao động.
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa hành trình được chuyển từ phương tiện tiến hành tấn công sang công cụ bào mòn năng lực phòng không của đối phương.
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa hành trình được chuyển từ phương tiện tiến hành tấn công sang công cụ bào mòn năng lực phòng không của đối phương.