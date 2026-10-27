Thời sự quốc tế sáng 27/10: Hỏa lực Nga bủa vây tàu Ukraine, Kiev gửi thông điệp

Xem thêm: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine sau ngày 4/11
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga theo đề nghị từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng với điều kiện 1 trong 3 phương án do Ukraine đề xuất phải được thực hiện.
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VOV.VN - Sau nhiều tháng nỗ lực ngoại giao bế tắc và xung đột leo thang, giờ đây, tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine đang xuất hiện những tín hiệu mới. Hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.
VOV.VN - Sau nhiều tháng nỗ lực ngoại giao bế tắc và xung đột leo thang, giờ đây, tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine đang xuất hiện những tín hiệu mới. Hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.
VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 25/10 cho biết, nước này đang tiến rất gần tới việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Ukraine, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 25/10 cho biết, nước này đang tiến rất gần tới việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Ukraine, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
VOV.VN - Nga được cho là đang sử dụng nhiều dòng máy bay chiến đấu với năng lực khác nhau, từ tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đến MiG-35, để đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine.
VOV.VN - Nga được cho là đang sử dụng nhiều dòng máy bay chiến đấu với năng lực khác nhau, từ tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đến MiG-35, để đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine.