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Thời sự quốc tế sáng 27/10: Hỏa lực Nga bủa vây tàu Ukraine, Kiev gửi thông điệp

Thứ Ba, 08:33, 27/10/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay không người lái của nước này đã tấn công một tàu chở hàng của Ukraine đang trên đường đến cảng Chornomorsk ở Biển Đen.

Xem thêm: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine sau ngày 4/11

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Ukraine nêu 3 phương án ngừng tấn công cơ sở lọc dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga theo đề nghị từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng với điều kiện 1 trong 3 phương án do Ukraine đề xuất phải được thực hiện.

PV/VOV.VN
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