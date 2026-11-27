Theo Defense Express, Quân đoàn Lục quân Số 18 của Ukraine ngày 25/11 đã xác nhận việc tiếp nhận các xe chiến đấu bộ binh (IFV) KF41 Lynx từ phía Đức theo một thỏa thuận được thông qua hồi tháng 1. Thời điểm và số lượng xe chuyển giao không được đề cập cụ thể.

"Lữ đoàn Cơ giới Độc lập Số 21 là đơn vị vận hành lô IFV KF41 đầu tiên. Một trong các nhiệm vụ chính của chúng sẽ là đối phó với các UAV Nga. Các binh lính đánh giá đây là loại IFV có độ tự động hóa cao, có khả năng vượt địa hình tốt", phía Ukraine cho biết.