Thời sự quốc tế sáng 28/10: Ông Trump phát lệnh ngừng truy sát lãnh đạo Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử nếu cung cấp được thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án người vi phạm.
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VOV.VN - Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 27/10 hối thúc Iran cung cấp thông tin, đồng thời cho phép tiếp cận số Urani đã làm giàu và từng được công bố trước đây của Tehran. Yêu cầu đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực và quốc tế.
VOV.VN - Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 27/10 hối thúc Iran cung cấp thông tin, đồng thời cho phép tiếp cận số Urani đã làm giàu và từng được công bố trước đây của Tehran. Yêu cầu đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực và quốc tế.
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự quốc tế 24 giờ qua: Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ; Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson; Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran…
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự quốc tế 24 giờ qua: Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ; Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson; Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran…
VOV.VN - Việc Triều Tiên triển khai các phương tiện pháo binh với nòng pháo chĩa về phía Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
VOV.VN - Việc Triều Tiên triển khai các phương tiện pháo binh với nòng pháo chĩa về phía Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
VOV.VN - Lực lượng Houthi ngày 26/10 công bố đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ và phương tiện của Saudi Arabia tại các khu vực biên giới Najran, Jizan và Asir.
VOV.VN - Lực lượng Houthi ngày 26/10 công bố đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ và phương tiện của Saudi Arabia tại các khu vực biên giới Najran, Jizan và Asir.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tiếp tục chiến dịch vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ và cơ quan lập pháp các bang.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tiếp tục chiến dịch vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ và cơ quan lập pháp các bang.