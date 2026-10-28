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Thời sự quốc tế sáng 28/10: Ông Trump phát lệnh ngừng truy sát lãnh đạo Iran

Thứ Tư, 08:43, 28/10/2026
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VOV.VN - Ông Trump tuyên bố Mỹ cần dừng chiến dịch hạ sát lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán, trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục đối đầu về quân sự và hạt nhân.

PV/VOV.VN
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