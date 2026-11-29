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VOV.VN - Mỹ cảnh báo phản đối đề xuất áp thuế dịch vụ kỹ thuật số trên toàn Liên minh châu Âu (EU), cho rằng chính sách này gây bất lợi cho các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Meta và Amazon, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.
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VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản cùng các đối tác thương mại khác của Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang duy trì năng lực sản xuất dư thừa.
VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông, quân đội Anh đã khởi động chiến dịch huy động lực lượng quân nhân dự bị quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
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VOV.VN - Theo thông tin từ các quan chức an ninh, những tên cướp biển Somalia hôm qua (28/11) đã cướp một tàu của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) ngoài khơi bờ biển Yemen, sau khi cải trang thành ngư dân và ẩn náu trong cộng đồng người Somalia tại Yemen.
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