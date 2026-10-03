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Thời sự quốc tế sáng 3/10: Nga tuyên bố khai hỏa nếu NATO tấn công Kaliningrad

Thứ Bảy, 08:28, 03/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/10 tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu vùng lãnh thổ Kaliningrad bị tấn công, đồng thời gửi thông điệp mới về cuộc xung đột với Ukraine.

Phát biểu ngày 1/10 tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở Moscow, Tổng thống Nga Putin nhận định thế giới hiện đang ở trong một “thời điểm nguy hiểm” và cảnh báo phương Tây không nên làm gia tăng đối đầu với Nga liên quan đến cuộc chiến Ukraine bằng cách đe dọa Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, không có đường biên giới trên bộ trực tiếp với phần lãnh thổ chính của Nga.

Reuters dẫn lời ông Putin cho biết nếu Liên bang Nga bị tấn công trực tiếp, trong đó có trường hợp Kaliningrad hoặc những vùng lãnh thổ khác bị tấn công, việc Moscow sử dụng “tất cả các loại vũ khí mà mình sở hữu” sẽ ngay lập tức được đặt ra. Ông nhấn mạnh: “Điều này là không thể tránh khỏi”.

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Thời sự quốc tế tối 2/10: Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 2/10: Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông, chở hàng nghìn binh sĩ; Ông Trump cảnh báo phản ứng cứng rắn nếu Iran liên quan vụ Flydubai; Vụ Flydubai phơi bày lỗ hổng chống không tặc của Israel; Ông Putin nói Nga đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về Ukraine tại hội nghị Anchorage.

 

PV/VOV.VN
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