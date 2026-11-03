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Thời sự quốc tế sáng 3/11: Nguy cơ giao tranh Nga - Ukraine trở lại ở Kherson

Thứ Ba, 09:02, 03/11/2026
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VOV.VN - Lệnh ngừng bắn hiếm hoi tại Kherson khép lại, đẩy chiến trường Ukraine đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt giao tranh dữ dội mới. Giữa lúc Kiev cảnh báo Moscow âm thầm tăng viện, hai bên tiếp tục tung đòn tập kích vào các mục tiêu chiến lược, khiến căng thẳng leo thang.

Xem thêm: Starlink phơi bày “mắt xích yếu” trong năng lực quân sự Ukraine

PV/VOV.VN
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