Thời sự quốc tế sáng 3/11: Nguy cơ giao tranh Nga - Ukraine trở lại ở Kherson
Thứ Ba, 09:02, 03/11/2026
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn hiếm hoi tại Kherson khép lại, đẩy chiến trường Ukraine đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt giao tranh dữ dội mới. Giữa lúc Kiev cảnh báo Moscow âm thầm tăng viện, hai bên tiếp tục tung đòn tập kích vào các mục tiêu chiến lược, khiến căng thẳng leo thang.
VOV.VN - Ukraine đang tăng cường sử dụng robot chiến đấu để thay thế binh sỹ thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của những cỗ máy này, binh lính đôi khi vẫn phải mạo hiểm tính mạng tại các khu vực gần tiền tuyến.
VOV.VN - Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề nghị một số quốc gia thành viên NATO kiềm chế trong các tuyên bố công khai liên quan đến mối đe dọa từ Nga.
VOV.VN - Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề nghị một số quốc gia thành viên NATO kiềm chế trong các tuyên bố công khai liên quan đến mối đe dọa từ Nga.