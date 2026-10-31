Thời sự quốc tế sáng 31/10: Phòng không Nga bắn hạ loạt UAV của Ukraine

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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 30/10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ Thủ tướng Netanyahu; Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu; Nga công bố những hình ảnh đầu tiên về ngừng bắn tại Oleshky...
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 31/10/2026): Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh trước việc Triều Tiên phóng tên lửa; Công nhân Pháp bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ ông Netanyahu…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 31/10/2026): Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh trước việc Triều Tiên phóng tên lửa; Công nhân Pháp bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ ông Netanyahu…
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 29/10 cho biết đã hoàn tất rà phá bom mìn quanh thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, mở đường cho hoạt động đưa hàng cứu trợ và sơ tán người dân.
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 29/10 cho biết đã hoàn tất rà phá bom mìn quanh thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, mở đường cho hoạt động đưa hàng cứu trợ và sơ tán người dân.
VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu phối hợp ấn định ngày cụ thể cho cuộc đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi.
VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu phối hợp ấn định ngày cụ thể cho cuộc đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi.
VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.
VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.