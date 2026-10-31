English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 31/10: Phòng không Nga bắn hạ loạt UAV của Ukraine

Thứ Bảy, 08:40, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điện Kremlin đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào Moscow, trong bối cảnh thành phố này đang đón 22 nhà lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Xem thêm:

>> Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson

>> Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên
Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 31/10/2026): Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh trước việc Triều Tiên phóng tên lửa; Công nhân Pháp bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ ông Netanyahu…

Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 31/10/2026): Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh trước việc Triều Tiên phóng tên lửa; Công nhân Pháp bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ ông Netanyahu…

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu
Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt
Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine
Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn
Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn tại Oleshky, bắt đầu triển khai cứu trợ
Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn tại Oleshky, bắt đầu triển khai cứu trợ

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 29/10 cho biết đã hoàn tất rà phá bom mìn quanh thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, mở đường cho hoạt động đưa hàng cứu trợ và sơ tán người dân.

Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn tại Oleshky, bắt đầu triển khai cứu trợ

Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn tại Oleshky, bắt đầu triển khai cứu trợ

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 29/10 cho biết đã hoàn tất rà phá bom mìn quanh thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, mở đường cho hoạt động đưa hàng cứu trợ và sơ tán người dân.

Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE
Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE

VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu phối hợp ấn định ngày cụ thể cho cuộc đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi.

Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE

Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE

VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu phối hợp ấn định ngày cụ thể cho cuộc đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi.

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine
Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ