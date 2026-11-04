Thời sự quốc tế sáng 4/11: Nga tuyên bố bắn hạ gần 500 UAV của Ukraine

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VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì gần mức thấp kỷ lục, trong khi khoảng cách ủng hộ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thu hẹp trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11.
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.
VOV.VN - Hôm 14/10, Ukraine đã cáo buộc công ty SpaceX của Elon Musk hạn chế dịch vụ Starlink, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đúng lúc tên lửa Nga phá hủy các trạm điện của Ukraine.
VOV.VN - Hôm 14/10, Ukraine đã cáo buộc công ty SpaceX của Elon Musk hạn chế dịch vụ Starlink, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đúng lúc tên lửa Nga phá hủy các trạm điện của Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.
VOV.VN - Điện Kremlin cho biết chưa có thông tin về đại diện Nga tham dự cuộc gặp với phía Ukraine tại Nhà Trắng, dự kiến diễn ra ngày 5/11 dưới sự chủ trì của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
VOV.VN - Điện Kremlin cho biết chưa có thông tin về đại diện Nga tham dự cuộc gặp với phía Ukraine tại Nhà Trắng, dự kiến diễn ra ngày 5/11 dưới sự chủ trì của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố Moscow không chạy đua vũ trang với châu Âu, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh mới.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố Moscow không chạy đua vũ trang với châu Âu, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh mới.
VOV.VN - Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11 tới.
VOV.VN - Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11 tới.