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Thời sự quốc tế sáng 4/11: Nga tuyên bố bắn hạ gần 500 UAV của Ukraine

Thứ Tư, 08:53, 04/11/2026
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VOV.VN - Thị trưởng Moscow cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ gần 500 UAV của Ukraine hướng về khu vực thủ đô Moscow từ đêm 2/11 tới sáng 3/11, trong bối cảnh giao tranh Nga - Ukraine leo thang.

Xem thêm:

>> Kherson (Ukraine) chuẩn bị tinh thần cho giao tranh ác liệt trở lại sau ngừng bắn

>> Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

PV/VOV.VN
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