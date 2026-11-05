Thời sự quốc tế sáng 5/11: Ủy ban châu Âu (EC) họp khẩn về xung đột Ukraine

Theo The Kyiv Independent, ngày 3/11, EC cho biết cuộc họp được kỳ vọng sẽ giúp các bên phối hợp lập trường trước vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Ukraine, Nga và Mỹ, dự kiến do Washington tổ chức tại Abu Dhabi.

Phát ngôn viên EC, bà Paula Pinho, cho biết: "Ủy ban châu Âu sẽ chủ trì một cuộc họp với đại diện từ Ukraine, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, NATO và Ngân hàng Thế giới. Cuộc họp này tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó từng diễn ra tại Miami".