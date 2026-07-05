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Thời sự quốc tế sáng 5/7: Nga chiếm cứ điểm quan trọng dẫn tới Donbass

Chủ Nhật, 08:51, 05/07/2026
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VOV.VN - Nga vừa tuyên bố đã kiểm soát được thị xã Kostyantynivka, một cứ điểm quan trọng trên con đường dẫn đến những đô thị lớn cuối cùng ở vùng Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, theo hãng tin AFP. Tổng thống Putin tuyên bố thắng lớn.

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Thời sự quốc tế sáng 4/7: Nga tổng tấn công Konstantinovka

VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 4/7 có những nội dung sau đây: Nga tiến công cứ điểm cuối ở Donbass, Ukraine giục Mỹ cấp phép chế tạo Patriot; Mỹ lo Israel ám sát quan chức Tehran, ông Medvedev sẽ dự lễ tang cố lãnh tụ Iran; Phi công Mỹ bị nhóm nổi dậy sát hại, đốt máy bay ở Indonesia...

Xem thêm:

>> Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột

>> Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga

PV/VOV.VN
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