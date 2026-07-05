Thời sự quốc tế sáng 5/7: Nga chiếm cứ điểm quan trọng dẫn tới Donbass

VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 4/7 có những nội dung sau đây: Nga tiến công cứ điểm cuối ở Donbass, Ukraine giục Mỹ cấp phép chế tạo Patriot; Mỹ lo Israel ám sát quan chức Tehran, ông Medvedev sẽ dự lễ tang cố lãnh tụ Iran; Phi công Mỹ bị nhóm nổi dậy sát hại, đốt máy bay ở Indonesia...
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>> Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga
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VOV.VN - Khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbass thành “Donnyland”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các khu vực Donetsk và Lugansk phải tiếp tục thuộc về Ukraine.
VOV.VN - Khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbass thành “Donnyland”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các khu vực Donetsk và Lugansk phải tiếp tục thuộc về Ukraine.
VOV.VN - Kết quả khảo sát mới nhất công bố ngày 16/3 cho thấy đa số người dân Ukraine sẵn sàng ủng hộ trưng cầu dân ý về hòa bình, trong đó nhiều ý kiến đồng tình với việc rút lực lượng vũ trang khỏi Donbass nếu có các điều kiện bảo đảm lợi ích quốc gia.
VOV.VN - Kết quả khảo sát mới nhất công bố ngày 16/3 cho thấy đa số người dân Ukraine sẵn sàng ủng hộ trưng cầu dân ý về hòa bình, trong đó nhiều ý kiến đồng tình với việc rút lực lượng vũ trang khỏi Donbass nếu có các điều kiện bảo đảm lợi ích quốc gia.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lập trường đàm phán của Nga "vẫn không thay đổi", và rằng "họ muốn Donbas của chúng tôi”. Ông cũng nêu lập trường của Kiev: “Còn chúng tôi không muốn nhường Donbass của mình”.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lập trường đàm phán của Nga "vẫn không thay đổi", và rằng "họ muốn Donbas của chúng tôi”. Ông cũng nêu lập trường của Kiev: “Còn chúng tôi không muốn nhường Donbass của mình”.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã thân chinh đến thăm mặt trận Donbass và tặng thưởng huy hiệu cho binh sĩ Ukraine chiến đấu tại đây.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã thân chinh đến thăm mặt trận Donbass và tặng thưởng huy hiệu cho binh sĩ Ukraine chiến đấu tại đây.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 12/8 cam kết không nhượng lãnh thổ miền Đông cho Nga. Ông nêu lý do là nếu Kiev từ bỏ vùng Donbass, điều này sẽ mở toang cánh cửa cho Nga “phát động cuộc chiến thứ 3” nhằm vào Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 12/8 cam kết không nhượng lãnh thổ miền Đông cho Nga. Ông nêu lý do là nếu Kiev từ bỏ vùng Donbass, điều này sẽ mở toang cánh cửa cho Nga “phát động cuộc chiến thứ 3” nhằm vào Ukraine.
VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.
VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.
VOV.VN - Kiev đang tiết lộ thông tin vũ khí của Nga cho binh sĩ Ukraine, các nhà sản xuất vũ khí (cả trong và ngoài nước) và cả các chính phủ nước ngoài muốn tiếp cận những thông tin này. Động thái diễn ra vào thời điểm Ukraine tiến hành nhiều chiến dịch tập kích bằng UAV sâu vào trong lãnh thổ đối phương.
VOV.VN - Kiev đang tiết lộ thông tin vũ khí của Nga cho binh sĩ Ukraine, các nhà sản xuất vũ khí (cả trong và ngoài nước) và cả các chính phủ nước ngoài muốn tiếp cận những thông tin này. Động thái diễn ra vào thời điểm Ukraine tiến hành nhiều chiến dịch tập kích bằng UAV sâu vào trong lãnh thổ đối phương.
VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình huống khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.
VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình huống khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.