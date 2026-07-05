Thời sự quốc tế sáng 5/7: Nga chiếm cứ điểm quan trọng dẫn tới Donbass

Bước đi khó lường của Ukraine - công bố cơ sở dữ liệu kỹ thuật về vũ khí Nga

VOV.VN - Kiev đang tiết lộ thông tin vũ khí của Nga cho binh sĩ Ukraine, các nhà sản xuất vũ khí (cả trong và ngoài nước) và cả các chính phủ nước ngoài muốn tiếp cận những thông tin này. Động thái diễn ra vào thời điểm Ukraine tiến hành nhiều chiến dịch tập kích bằng UAV sâu vào trong lãnh thổ đối phương.