Thời sự quốc tế sáng 9/11: Nga tuyên bố châu Âu 'không có chỗ' trên bàn đàm phán

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện đã sử dụng hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 8/11 cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Israel có thể tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 8/11 cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Israel có thể tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
VOV.VN - Phản ứng trước kế hoạch diễn tập quân sự của 11 nước châu Âu nhằm chuẩn bị triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, Nga tuyên bố phản đối mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng.
VOV.VN - Phản ứng trước kế hoạch diễn tập quân sự của 11 nước châu Âu nhằm chuẩn bị triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, Nga tuyên bố phản đối mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện đã sử dụng hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện đã sử dụng hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga.