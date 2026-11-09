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Thời sự quốc tế sáng 9/11: Nga tuyên bố châu Âu 'không có chỗ' trên bàn đàm phán

Thứ Hai, 08:45, 09/11/2026
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VOV.VN - Nga cho rằng châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán với Mỹ và Ukraine, bởi phương Tây vẫn phớt lờ những quan ngại chính đáng của Moscow về an ninh.

Xem thêm: Nga cảnh báo châu Âu về kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine

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Đức tuyên bố hết khả năng viện trợ Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện đã sử dụng hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

PV/VOV.VN
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