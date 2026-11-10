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Thời sự quốc tế tối 10/11: Nga lên tiếng về tác động từ lệnh trừng phạt của EU

Thứ Ba, 23:21, 10/11/2026
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VOV.VN - Bản tin thời sự quốc tế tối 10/11 có nội dung sau: Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố các lệnh trừng phạt không làm khó được Nga; Nga thúc đẩy chính sách khí hậu gắn với lợi ích kinh tế tại COP31; Iran đưa ra 'tối hậu thư' cho Mỹ; FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc...

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PV/VOV.VN
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