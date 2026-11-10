Thời sự quốc tế tối 10/11: Nga lên tiếng về tác động từ lệnh trừng phạt của EU

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VOV.VN - Theo thông tin từ các quan chức và truyền thông Nga, tình trạng thiếu nhiên liệu đã tái diễn tại ít nhất 6 khu vực của nước này. Diễn biến xảy ra sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 8 nhà máy lọc dầu lớn của Nga trong vòng hai tuần qua.
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VOV.VN - Ngày 10/11, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã nhất trí mở một trụ sở tiền phương cho Bộ Tư lệnh Quân sự Thống nhất đặt tại Kuwait và phân bổ lực lượng phù hợp cho trụ sở này.
VOV.VN - Ngày 10/11, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã nhất trí mở một trụ sở tiền phương cho Bộ Tư lệnh Quân sự Thống nhất đặt tại Kuwait và phân bổ lực lượng phù hợp cho trụ sở này.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/11 tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc, lên tiếng phản đối mạnh mẽ nỗ lực luận tội nhằm vào ông liên quan đến cuộc chiến với Iran, gọi đây là một màn trình diễn chính trị và hành động phá hoại có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/11 tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc, lên tiếng phản đối mạnh mẽ nỗ lực luận tội nhằm vào ông liên quan đến cuộc chiến với Iran, gọi đây là một màn trình diễn chính trị và hành động phá hoại có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 10/11 cho biết, Mỹ muốn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo phải cam kết thúc đẩy cải cách tổ chức này, đồng thời yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thay đổi cách thức thực thi quyền tài phán.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 10/11 cho biết, Mỹ muốn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo phải cam kết thúc đẩy cải cách tổ chức này, đồng thời yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thay đổi cách thức thực thi quyền tài phán.
VOV.VN - Pháp đã triệu tập đại sứ Iran hôm 10/11 sau khi cáo buộc Tehran thực hiện một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị nước này ngừng hoạt động. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo, Paris có thể đáp trả bằng các biện pháp trên không gian mạng.
VOV.VN - Pháp đã triệu tập đại sứ Iran hôm 10/11 sau khi cáo buộc Tehran thực hiện một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị nước này ngừng hoạt động. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo, Paris có thể đáp trả bằng các biện pháp trên không gian mạng.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa cho hay, các lệnh trừng phạt gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho châu Âu, trong khi Nga không chịu tổn thất đáng kể nào. Ông Lavrov nhận định, “Không phải ngẫu nhiên mà Brussels giữ im lặng về cái giá mà các nền kinh tế châu Âu phải trả cho tâm lý bài Nga”.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa cho hay, các lệnh trừng phạt gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho châu Âu, trong khi Nga không chịu tổn thất đáng kể nào. Ông Lavrov nhận định, “Không phải ngẫu nhiên mà Brussels giữ im lặng về cái giá mà các nền kinh tế châu Âu phải trả cho tâm lý bài Nga”.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 10/11/2026): Iran ra tối hậu thư với Mỹ; Washington yêu cầu Baghdad đóng cửa khẩu với Iran; Israel hé lộ khả năng mở chiến dịch quân sự mới vào Iran; Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa kỳ…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 10/11/2026): Iran ra tối hậu thư với Mỹ; Washington yêu cầu Baghdad đóng cửa khẩu với Iran; Israel hé lộ khả năng mở chiến dịch quân sự mới vào Iran; Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa kỳ…