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Thời sự quốc tế tối 11/11: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đối mặt 8 điều khoản luận tội

Thứ Tư, 23:29, 11/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lên tiếng phản đối mạnh mẽ nỗ lực luận tội nhằm vào ông liên quan đến cuộc chiến với Iran, gọi đây là một màn trình diễn chính trị và hành động phá hoại có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đại diện bang Kentucky, người một ngày trước đó đã đệ trình 8 điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo ông Hegseth, nỗ lực của nghị sĩ Massie không phải là hoạt động giám sát hay yêu cầu giải trình trách nhiệm, mà là hành động xuất phát từ những bất đồng cá nhân và động cơ chính trị. Ông cáo buộc nghị sĩ này tìm cách gây tổn hại đến Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ và đặc biệt là những quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

PV/VOV.VN
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