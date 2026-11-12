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Thời sự quốc tế tối 12/11: Đặc phái viên Mỹ gặp trực tiếp lãnh đạo Nga, Ukraine

Thứ Năm, 22:42, 12/11/2026
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VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine. Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine. Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể tăng cường năng lực quân sự và phối hợp an ninh.

Xem thêm: Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể tăng cường năng lực quân sự và phối hợp an ninh

vladimir-medinsky.jpg

Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

VOV.VN - Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối ngày 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

PV/VOV.VN
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