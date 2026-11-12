Thời sự quốc tế tối 12/11: Đặc phái viên Mỹ gặp trực tiếp lãnh đạo Nga, Ukraine
Thứ Năm, 22:42, 12/11/2026
VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine. Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine. Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể tăng cường năng lực quân sự và phối hợp an ninh.
VOV.VN - Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối ngày 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
VOV.VN - Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với kế hoạch cử hai đặc phái viên tới gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine vào ngày 12/11.
VOV.VN - Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với kế hoạch cử hai đặc phái viên tới gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine vào ngày 12/11.
VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn sau 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, những bất đồng căn bản, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh, vẫn chưa được tháo gỡ.
VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn sau 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, những bất đồng căn bản, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh, vẫn chưa được tháo gỡ.