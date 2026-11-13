Thời sự quốc tế tối 13/11: Nga phản đối triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine
Thứ Sáu, 20:30, 13/11/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 13/11: Nga nhắc lại lập trường phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine; Nga hé lộ kết quả cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ; Đặc phái viên Mỹ tiết lộ kế hoạch vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Ukraine; Châu Âu tìm tiếng nói chung cho bàn đàm phán hòa bình ở Ukraine...
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh kế hoạch đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng chương trình nghị sự sẽ bao gồm các biện pháp ngừng bắn và giảm leo thang xung đột.
VOV.VN - Các nhóm binh sĩ Nga hoạt động theo phương thức thâm nhập quy mô nhỏ đang gây nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine trong việc luân chuyển lực lượng khỏi các vị trí tiền tuyến. Chiến thuật của Nga khiến một số binh sĩ Ukraine không thể rời vị trí, thậm chí phải bám trụ tại chỗ trong nhiều tuần.
VOV.VN - Các nhóm binh sĩ Nga hoạt động theo phương thức thâm nhập quy mô nhỏ đang gây nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine trong việc luân chuyển lực lượng khỏi các vị trí tiền tuyến. Chiến thuật của Nga khiến một số binh sĩ Ukraine không thể rời vị trí, thậm chí phải bám trụ tại chỗ trong nhiều tuần.
VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 12/11, đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa, xưởng UAV và hạ tầng năng lượng Ukraine. Nhiều tiếng nổ rung chuyển Kiev, trong khi Moscow thông báo đánh chặn 71 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 12/11, đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa, xưởng UAV và hạ tầng năng lượng Ukraine. Nhiều tiếng nổ rung chuyển Kiev, trong khi Moscow thông báo đánh chặn 71 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Ngày 12/11, truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi cách tiếp cận phù hợp của châu Âu đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh rằng châu Âu phải có vai trò trong các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine.
VOV.VN - Ngày 12/11, truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi cách tiếp cận phù hợp của châu Âu đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh rằng châu Âu phải có vai trò trong các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine.