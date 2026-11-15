Thời sự quốc tế tối 15/11: Tàu du lịch Mỹ lật ngang vì va chạm với tàu chở dầu
Chủ Nhật, 20:46, 15/11/2026
VOV.VN - Một tàu du lịch Mỹ chở theo 180 người đã bất ngờ bị lật ngang trên sông Mississippi ở New Orleans, bang Louisiana sau khi va chạm với một tàu chở dầu. Vụ va chạm đã khiến nhiều hành khách rơi xuống sông.
VOV.VN - Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.
VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2, đánh chặn các mục tiêu máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương.
VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2, đánh chặn các mục tiêu máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương.