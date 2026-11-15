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Thời sự quốc tế tối 15/11: Tàu du lịch Mỹ lật ngang vì va chạm với tàu chở dầu

Chủ Nhật, 20:46, 15/11/2026
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VOV.VN - Một tàu du lịch Mỹ chở theo 180 người đã bất ngờ bị lật ngang trên sông Mississippi ở New Orleans, bang Louisiana sau khi va chạm với một tàu chở dầu. Vụ va chạm đã khiến nhiều hành khách rơi xuống sông.

 

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Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Xem thêm:  Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

PV/VOV.VN
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